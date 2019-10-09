Районный суд Курска обязал Минобороны выплатить более 900 тыс.руб. женщине, чей автомобиль пострадал в аварии с БТР

Районный суд Курска обязал Министерство обороны России выплатить более 900 тысяч рублей женщине, автомобиль которой пострадал в аварии с участием БТР. ДТП произошло в конце февраля. Один из бронетранспортёров задним ходом наехал на несколько автомобилей, среди которых был «Фольксваген» истицы Ирины Гавловской. Ремонт обошёлся ей в 866 тысяч.
2019-10-09T08:16:00+03:00
2019-10-09T08:17:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516033-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:16, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...