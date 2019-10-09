Районный суд Курска обязал Минобороны выплатить более 900 тыс.руб. женщине, чей автомобиль пострадал в аварии с БТР

Районный суд Курска обязал Министерство обороны России выплатить более 900 тысяч рублей женщине, автомобиль которой пострадал в аварии с участием БТР. ДТП произошло в конце февраля. Один из бронетранспортёров задним ходом наехал на несколько автомобилей, среди которых был «Фольксваген» истицы Ирины Гавловской. Ремонт обошёлся ей в 866 тысяч.