Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок. Федеральные и региональные ведомства закупают услуги правительственной связи у ФСО, сообщает издание «Медуза». Правда, на момент публикации не удалось дозвониться ни по одному из номеров – они оказались отключены. Исключением стал номер, который должен принадлежать главе Центризбиркома Элле Памфиловой, однако, никто не взял трубку.
2019-10-09T08:15:00+03:00
2019-10-09T08:16:03+03:00
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08:15, 09 октября 2019
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