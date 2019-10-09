Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок. Федеральные и региональные ведомства закупают услуги правительственной связи у ФСО, сообщает издание «Медуза». Правда, на момент публикации не удалось дозвониться ни по одному из номеров – они оказались отключены. Исключением стал номер, который должен принадлежать главе Центризбиркома Элле Памфиловой, однако, никто не взял трубку.