Грузия потеряла $113 млн с июля по август 2019 в связи с запретом авиарейсов из России

Это заявила глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили.

В эфире программы «Лицом к лицу» она рассказала, что в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, в связи с чем в третьем квартале в прогнозе были «беспрецедентно высокие цифры». Но из-за отмены авиасообщения в июле потери в туриндустрии составили $57 млн, а в августе — $56 млн.

Полеты в Грузию Россия приостановила с 8 июля по указу Путина. Это произошло после массовых протестов в Тбилиси, поводом для которых стал инцидент с российским депутатом в грузинском парламенте.