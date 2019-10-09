В Эквадоре протестующие захватили еще два нефтяных месторождения

Государственная компания «Петроамазонас» была вынуждена остановить там работу, сообщили в министерстве энергетики страны. В общей сложности, прекращена добыча уже на пяти месторождениях. Массовые протесты вспыхнули из-за отмены субсидий на дизельное топливо и бензин, что привело к росту цен на топливо. В стране введено чрезвычайное положение, занятия в школах и вузах отменены на неопределенный срок.