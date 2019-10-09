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08:01, 09 октября 2019

Парламент Нидерландов одобрил расследование роли Украины в деле о сбитом больше 5 лет над Донбассом малазийском Боинге

Парламентариев интересует, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом во время конфликта на востоке Украины. Нидерланды проведут дополнительное расследование трагедии близ Донецка. Парламент единогласно принял предложение изучить роль Украины и причины, по которым воздушное пространство осталось открытым, написал в твиттере депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам. Непростой задачей назвал предстоящее расследование в отношении Украины глава МИДа Нидерландов Стефан Блок. По его словам для этого необходимо сотрудничество Москвы.

Речь идёт также о российском воздушном пространстве, приводит слова депутата агентство УНИАН. В сбитом с земли в июле 2014го года самолёте были 298 человек, большинство подданные Нидерландов. Оттуда лайнер летел в Малайзию. Международная следственная группа ранее пришла к выводу о том, что самолёт сбили ракетой из комплекса «Бук», его доставили на восток Украины из России. Ракету запустили с территории, которую на тот момент контролировали сепаратисты. В Москве всё отрицают и обвиняют в трагедии в небе над Донбассом украинских военных.

В причастности к сбитому Боингу Нидерланды подозревают несколько россиян, а также бывшего командира ПВО одной из бригад самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха. Несмотря на это Украина месяц назад выслала его в Россию в рамках обмена заключёнными.



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