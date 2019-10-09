«Левада-центр»: Почти 40% россиян считают несправедливыми судебные приговоры в рамках «московского дела»

Почти 40% россиян считают несправедливыми судебные приговоры в рамках «московского дела». Таковы данные соцопроса, который был проведен «Левада-центром». 24% участников исследования назвали приговоры справедливыми. Еще 28% ничего о них не слышали. Опрос проведен с 26 сентября по 2 октября в 137 населенных пунктах, в нем участвовали 1600 человек, передает Интерфакс.