«Левада-центр»: Почти 40% россиян считают несправедливыми судебные приговоры в рамках «московского дела»

Почти 40% россиян считают несправедливыми судебные приговоры в рамках «московского дела». Таковы данные соцопроса, который был проведен «Левада-центром». 24% участников исследования назвали приговоры справедливыми. Еще 28% ничего о них не слышали. Опрос проведен с 26 сентября по 2 октября в 137 населенных пунктах, в нем участвовали 1600 человек, передает Интерфакс.
2019-10-09T07:46:00+03:00
2019-10-09T07:48:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:46, 09 октября 2019
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