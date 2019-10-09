Жители города Лас Маргаритас в Мексике привязали его мэра к машине и проволокли по улицам

Причиной стало то, что глава администрации Хорхе Эскандон обещал построить дорогу, но так этого и не сделал, сообщают местные СМИ. Разгневанных людей остановила полиция, в столкновении пострадали 11 человек, еще 30 были задержаны. Мэр жив, ему оказали медицинскую помощь.