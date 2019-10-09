Спикер Палаты представителей США раскритиковала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту

Это попытка скрыть предательство демократии, заявила Нэнси Пелоси. По ее словам, действия Дональда Трампа угрожают национальной безопасности и нарушают Конституцию. В администрации Трампа запуск процедуры импичмента назвали попыткой отменить итоги президентских выборов. Поводом для расследования стали публикации о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского президента с целью начала расследования деятельности на Украине сына Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США и соперника Дональда Трампа на следующих президентских выборах.
2019-10-09T07:31:00+03:00
2019-10-09T07:34:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516001-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:31, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...