Власти Эквадора из-за акций протеста отменили занятия в школах и вузах на неопределенный срок

Об этом сообщается в «Твиттере» министерства образования страны. На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Это привело к массовым протестам и забастовкам. Президент ввел в стране режим чрезвычайного положения.
2019-10-09T07:16:00+03:00
2019-10-09T07:19:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:16, 09 октября 2019
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