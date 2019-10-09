Посол России в США сообщил, что отказ в выдаче американских виз тормозит ремонт его резиденции

На встрече со студентами Миддлберийского института Анатолий Антонов сказал, что для реновации здания возле Белого дома в Вашингтоне нужно много денег, а сколько именно – неясно, потому что из России не могут приехать оценщики, передает ТАСС. Ранее американские визы не смогли получить ряд членов российской делегации на Генассамблее ООН.