Посол России в США сообщил, что отказ в выдаче американских виз тормозит ремонт его резиденции

На встрече со студентами Миддлберийского института Анатолий Антонов сказал, что для реновации здания возле Белого дома в Вашингтоне нужно много денег, а сколько именно – неясно, потому что из России не могут приехать оценщики, передает ТАСС. Ранее американские визы не смогли получить ряд членов российской делегации на Генассамблее ООН.
2019-10-09T07:16:00+03:00
2019-10-09T07:18:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:16, 09 октября 2019
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