Россия пытается дестабилизировать обстановку в Европе с помощью тайных спецопераций, утверждает New York Times

Американская газета со ссылкой на отставного офицера ГРУ пишет, что подрывная деятельность ведется уже 10 лет, причем сотрудниками одной и той же войсковой части номер 29155, которая находится в Москве в Восточном Измайлово. Как пишет New York Times, военнослужащие этой части участвовали в покушении на убийство болгарского торговца оружием, попытке госпереворота в Черногории, отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании и других тайных операциях. Комментариев со стороны российских официальных лиц по поводу публикации пока нет.
2019-10-09T07:15:00+03:00
2019-10-09T07:18:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:15, 09 октября 2019
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