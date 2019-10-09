Компанию «Джонсон и Джонсон» обязали выплатить 8 миллиардов долларов американцу, у которого стала расти грудь

Решение вынес суд в Филадельфии по иску 26-летнего Николаса Мюррея. Он в детстве употреблял по предписанию врачей препарат «Риспердал», предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. Это привело к увеличению молочных желез. Суд пришел к выводу, что компания не предупредила пациентов и врачей о возможном побочном эффекте. Как отмечает агентство «Рейтер», итоговая сумма выплат может быть сокращена.
2019-10-09T07:07:00+03:00
2019-10-09T07:15:22+03:00
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07:07, 09 октября 2019
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