Компанию «Джонсон и Джонсон» обязали выплатить 8 миллиардов долларов американцу, у которого стала расти грудь

Решение вынес суд в Филадельфии по иску 26-летнего Николаса Мюррея. Он в детстве употреблял по предписанию врачей препарат «Риспердал», предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. Это привело к увеличению молочных желез. Суд пришел к выводу, что компания не предупредила пациентов и врачей о возможном побочном эффекте. Как отмечает агентство «Рейтер», итоговая сумма выплат может быть сокращена.