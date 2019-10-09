Сторонники Бориса Немцова сегодня планируют возложить цветы к его 60-летию на Большом Москворецком мосту

Сторонники Бориса Немцова сегодня планируют возложить цветы на Большом Москворецком мосту к 60-летию со дня рождения политика. Именно там он был убит в феврале 2015 года.

Традиционно сторонники Немцова планируют помимо Большого Москворецкого моста посетить еще и его могилу на Троекуровском кладбище. Однако кроме этого в Сахаровском центре планируется вечер памяти убитого политика. В его рамках будет открыта экспозиция «Должность моя – Борис Немцов», а также показан фильм «Мифы о Немцове», который будет показан впервые. По словам его авторов, оппозиционер в нем опровергает и подтверждает те слухи, которые о нем ходили.

По делу об убийстве Бориса Немцова были осуждены пятеро человек. По версии следствия, непосредственным исполнителем преступления был замкомандира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Ему назначили 20 лет колонии строгого режима. Еще четверо получили сроки от 11 до 19 лет. Гособвинение считает, что убийство Немцова готовилось несколько месяцев. Между тем организаторы и заказчики случившегося до сих пор не названы. Семья убитого политика полагает, что к преступлению может быть причастен майор батальона «Север» Руслан Геремеев, прямой начальник Дадаева.

В феврале этого года адвокат семьи Бориса Немцова Ольга Михайлова заявила о бездействии следователей при поисках организаторов и заказчиков убийства политика.