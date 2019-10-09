Мещанский суд Москвы отклонил иск рэпера L’One к рэперу Тимати

Музыкант Леван Горозия хотел получить от совладельца звукозаписывающей компании Black Star авторские права на сценический псевдоним и 157 своих песен. Горозия покинул Black Star в марте этого года. В августе исполнитель подал иск к компании на 147 миллионов рублей. Он обвинив Black Star в незаконном обогащении на его творчестве. Этот иск пока не рассмотрен.
2019-10-09T06:32:00+03:00
2019-10-09T06:36:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 09 октября 2019
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