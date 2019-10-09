Комитет по разведке Сената США опубликовал доклад о вмешательстве Кремля в американские выборы

В нем говорится, что компания «Агентство интернет-исследований», известная также как «фабрика троллей», работала на популярность Дональда Трампа и подрывала репутацию его соперницы, Хиллари Клинтон. В докладе отмечается, что власти России поддерживали эту деятельность. Доклад сенатского комитета усиливает ранее опубликованные выводы американских спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал ТАСС, что Кремль не видит в докладе ничего нового.
2019-10-09T06:31:00+03:00
2019-10-09T06:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 09 октября 2019
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