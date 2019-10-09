Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследование роли Украины в деле о сбитом «Боинге»

Об этом сообщил в «Твиттере» депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам. Речь идет о том, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок прежде сказал, что для такого расследования нет юридических оснований.

Международная следственная группа ранее пришла к выводу, что малазийский «Боинг», вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в 2014 году на востоке Украины ракетой из комплекса «Бук», который был доставлен из России. В Москве это отрицают.