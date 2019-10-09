Глава Минпромторга не видит оснований для роста цен на воду в бутылках

Министр Виктор Евтухов сказал, что до начала эксперимента с маркировкой любые опасения некорректны и не имеют объективного основания, передает ТАСС. По его словам, маркировка внедряется в различных сферах, и опыт показал, что оснований для роста цен для конечного потребителя нет. Ранее в бизнес-ассоциации «Опора России» заявили, что требование ставить на бутылки специальный цифровой код может оказаться слишком затратным для иностранных компаний, и они могут отказаться от поставок в Россию.
2019-10-09T06:17:00+03:00
2019-10-09T06:20:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 09 октября 2019
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