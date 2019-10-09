«Левада-центр»: Приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми 38% россиян

Приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми 38% россиян. Это следует из данных опроса «Левада-центра», пишут «Ведомости». О справедливости приговоров говорят 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах не слышали. Сами выборы, с которыми были связаны протесты, 53% опрошенных считают честными. Нечестными их посчитали 35%.
2019-10-09T06:16:00+03:00
2019-10-09T06:19:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 09 октября 2019
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