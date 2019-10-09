«Левада-центр»: Приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми 38% россиян

Приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми 38% россиян. Это следует из данных опроса «Левада-центра», пишут «Ведомости». О справедливости приговоров говорят 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах не слышали. Сами выборы, с которыми были связаны протесты, 53% опрошенных считают честными. Нечестными их посчитали 35%.