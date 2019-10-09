Сегодня сборная России проведет свой последний матч на Кубке Мира по регби

Три предыдущие встречи россияне проиграли. Начали они очень здорово и едва не победив хозяев. В этой встрече нашим даже удалось занести попытку. Потом ситуация перестала быть столь радужной, последовали три поражения, но вместе с тем, наша команда сыграла лучше ожиданий. Все три раза сборная проиграла меньше форы, которую давали эксперты. Есть ли у россиян шанс набрать сегодня очки. Если только минимальный. Об этом говорит и главный тренер Линн Джонс, который обещает в случае победы сесть на диету. При этом наша команда может изрядно насолить своим соперникам. Если они не получат бонусное очко, которое полагается команде, которая занесла более четырех попыток, то попадание в четвертьфинал для шотландцев станет проблематичным и в эту стадию скорее пробьются хозяева чемпионата – японцы.



Матч Кубка Мира по регби между Россией и Шотландией начнется в 10 часов 15 минут. Трансляция на телеканале Матч ТВ.