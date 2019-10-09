Спикер Палаты представителей США раскритиковала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту

Это попытка скрыть предательство демократии, заявила Нэнси Пелоси. По ее словам, действия Дональда Трампа угрожают национальной безопасности и нарушают Конституцию. В администрации Трампа запуск процедуры импичмента назвали попыткой отменить итоги президентских выборов. Поводом для расследования стали публикации о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского президента с целью начала расследования деятельности на Украине сына Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США и соперника Дональда Трампа на следующих президентских выборах.