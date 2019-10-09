Скафандр «Сокол-М» для полетов на новом корабле «Орел» решили переделать

Ранее у него не было ширинки. По словам генерального директора компании «Звезда», после ряда примерок было принято решение упростить вход в скафандр и сделать его спереди, более традиционным, передает ТАСС. Отмечается, что теперь молния расположена не вокруг пояса, а уходит по диагонали от плеча в пах. Новый скафандр был представлен в августе во время авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.
2019-10-09T04:08:00+03:00
2019-10-09T04:09:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 09 октября 2019
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