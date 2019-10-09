Жители города Лас Маргаритас в Мексике привязали его мэра к машине и проволокли по улицам

Причиной стало то, что глава администрации Хорхе Эскандон обещал построить дорогу, но так этого и не сделал, сообщают местные СМИ. Разгневанных людей остановила полиция, в столкновении пострадали 11 человек, еще 30 были задержаны. Мэр жив, ему оказали медицинскую помощь.
2019-10-09T04:08:00+03:00
2019-10-09T04:08:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 09 октября 2019
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