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04:08, 09 октября 2019

В Эквадоре протестующие захватили еще два нефтяных месторождения

Государственная компания «Петроамазонас» была вынуждена остановить там работу, сообщили в министерстве энергетики страны. В общей сложности, прекращена добыча уже на пяти месторождениях. Массовые протесты вспыхнули из-за отмены субсидий на дизельное топливо и бензин, что привело к росту цен на топливо. В стране введено чрезвычайное положение, занятия в школах и вузах отменены на неопределенный срок.



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