Комитет по разведке Сената США опубликовал доклад о вмешательстве Кремля в американские выборы

В нем говорится, что компания «Агентство интернет-исследований», известная также как «фабрика троллей», работала на популярность Дональда Трампа и подрывала репутацию его соперницы, Хиллари Клинтон. В докладе отмечается, что власти России поддерживали эту деятельность. Доклад сенатского комитета усиливает ранее опубликованные выводы американских спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал ТАСС, что Кремль не видит в докладе ничего нового.