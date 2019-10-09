Россия пытается дестабилизировать обстановку в Европе с помощью тайных спецопераций, утверждает New York Times

Американская газета со ссылкой на отставного офицера ГРУ пишет, что подрывная деятельность ведется уже 10 лет, причем сотрудниками одной и той же войсковой части номер 29155, которая находится в Москве в Восточном Измайлово. Как пишет New York Times, военнослужащие этой части участвовали в покушении на убийство болгарского торговца оружием, попытке госпереворота в Черногории, отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании и других тайных операциях. Комментариев со стороны российских официальных лиц по поводу публикации пока нет.