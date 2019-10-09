Власти Эквадора из-за акций протеста отменили занятия в школах и вузах на неопределенный срок

Об этом сообщается в «Твиттере» министерства образования страны. На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Это привело к массовым протестам и забастовкам. Президент ввел в стране режим чрезвычайного положения.