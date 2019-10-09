Администрация президента США уведомила демократов Конгресса об отказе сотрудничать в рамках импичмента

В Белом доме эту процедуру назвали попыткой отменить итоги президентских выборов. Расследование в отношении главы государства проведет Палата представителей Конгресса. Поводом стали публикации о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского президента с целью начала расследования деятельности на Украине сына Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США и соперника Дональда Трампа на следующих президентских выборах.