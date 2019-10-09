Суд в США потребовал от компании Johnson&Johnson выплатить компенсацию в 8 миллиардов долларов

Иск подал 26-летний Николас Мюррей, у которого стала расти грудь. Он в детстве употреблял по предписанию врачей препарат «Риспердал», предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. Суд в Филадельфии привел к выводу, что компания не предупредила пациентов и врачей о возможном побочном эффекте. Как отмечает агентство «Рейтер», итоговая сумма выплат в результате может быть сокращена.