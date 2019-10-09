Глава Минпромторга не видит оснований для роста цен на воду в бутылках

Министр Виктор Евтухов сказал, что до начала эксперимента с маркировкой любые опасения некорректны и не имеют объективного основания, передает ТАСС. По его словам, маркировка внедряется в различных сферах, и опыт показал, что оснований для роста цен для конечного потребителя нет. Ранее в бизнес-ассоциации «Опора России» заявили, что требование ставить на бутылки специальный цифровой код может оказаться слишком затратным для иностранных компаний, и они могут отказаться от поставок в Россию.