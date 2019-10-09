Число мест в парламенте Италии следующего созыва сократится на треть

Депутаты одобрили законопроект, который внесло правительство. Мандаты будут сокращены в обеих палатах. Сейчас в них около тысячи мест. Как передает агентство ANSA, авторы реформы считают, что такая мера повысит эффективность парламента и позволит сэкономить примерно 100 миллионов евро в год.