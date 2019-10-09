Сенатор Андрей Климов заявил, что массовые беспорядки в Москве перед сентябрьскими выборами готовили из США

Глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела подчеркнул, что этому есть доказательства. Как передает ТАСС, сенатор добавил, что комиссия обратится в Следственный комитет из-за обнаруженных советов по применению пиротехники и оружия во время беспорядков.
2019-10-09T02:08:00+03:00
2019-10-09T02:40:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 09 октября 2019
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