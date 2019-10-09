Сенатор Андрей Климов заявил, что массовые беспорядки в Москве перед сентябрьскими выборами готовили из США

Глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела подчеркнул, что этому есть доказательства. Как передает ТАСС, сенатор добавил, что комиссия обратится в Следственный комитет из-за обнаруженных советов по применению пиротехники и оружия во время беспорядков.