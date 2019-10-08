Сенаторы предложили блокировать пользователей мессенджеров и e-mail сервисов за распространение запрещенной информации

Сенаторы Совета Федерации предложили блокировать пользователей мессенджеров и e-mail сервисов за распространение запрещенной информации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Согласно пояснительной записке к документу, инициатива направлена на борьбу с ложными террористическими сообщениями через сервисы электронной почты. Ее авторы предложили блокировать пользователей-нарушителей в течение дня после получения соответствующего требования от уполномоченного органа. Как следует из законопроекта, в случае отказа это сделать владельцы мессенджеров и сервисов электронных сообщений могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей. Один из авторов документа сенатор Андрей Клишас полагает, что целесообразно блокировать не сообщения с запрещенной информацией, а самих пользователей. Также он рассказал, что цель документа, в том числе – распространить обязанность ограничивать доступ к ведению переписок не только на мессенджеры, но и на e-mail сервисы. Таким образом, добавил Клишас, внесенный в Госдуму законопроект – лишь новая редакция более ранней инициативы. Поскольку попытка разграничения мессенджеров и электронной почты потребовала уточнения, предыдущая версия была ранее отозвана, уточнил Клишас.

Андрей Клишас является автором уже принятых законов о введении ответственности за оскорбление власти и «фейковых новостях».