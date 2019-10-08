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23:58, 08 октября 2019

Западные спецслужбы нашли российское спецподразделение, цель которого – дестабилизировать обстановку в Европе

Газета Нью-Йорк Таймс сегодня вышла с сенсационным расследованием о том, как сверхсекретное подразделение российской разведки проводит различные дестабилизирующие операции на Западе.

Сначала была попытка дестабилизации в Молдавии, затем две попытки убийства торговца оружием в Болгарии, после — попытка госпереворота в Черногории, и наконец в прошлом году — отравление Скрипалей в Великобритании. Западные спецслужбы пришли к выводу, пишет Нью-Йорк Таймс, что все эти спецоперации, как потенциально и многие другие, являются частью скоординированной и продолжающейся кампании российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе. Для выполнения этой глобальной задачи была создана сверхсекретная группа из элитных сотрудников спецслужб, специализирующихся на убийствах, саботаже и подрывной деятельности, — отдел 29155. О его существовании не знают многие даже внутри ГРУ. В отличие от большинства других сотрудников российской военной разведки, члены группы 29155 свободно путешествуют в европейские страны. Некоторые из них — награжденные ветераны афганской, чеченской и украинской воин. Оперативники группы 29155, как считается, действуют уже на протяжении последних десяти лет, но идентифицировали их западные спецслужбы после неудавшейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, которая включала в себя сговор с целью убийства премьер-министра страны и захват здания парламента. Тем не менее, вплотную деятельностью отдела 29155 западные спецслужбы занялись только после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери сотрудниками ГРУ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.

На просьбу Нью-Йорк Таймс об официальном комментарии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил журналистов в российское Минобороны. В ведомстве за запросы не ответили.



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