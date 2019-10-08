Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

В составе сборной Германии в 2014-м году полузащитник стал чемпионом мира. Главный тренер национальной команды Иоахим Лев называл Швайнштайгера одним из лучших немецких футболистов всех времен. Последним клубом для 35-летнего спортсмена стал американский «Чикаго Файер», за который он выступал с 2017-го года.
2019-10-08T22:59:00+03:00
2019-10-08T23:03:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 08 октября 2019
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