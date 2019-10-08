Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

В составе сборной Германии в 2014-м году полузащитник стал чемпионом мира. Главный тренер национальной команды Иоахим Лев называл Швайнштайгера одним из лучших немецких футболистов всех времен. Последним клубом для 35-летнего спортсмена стал американский «Чикаго Файер», за который он выступал с 2017-го года.