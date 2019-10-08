Западные спецслужбы нашли российское спецподразделение, цель которого – дестабилизировать обстановку в Европе

Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times. По информации источников издания, элитный отдел находится в ведении Генштаба Вооруженных сил, однако о нем не известно даже некоторым сотрудникам командующего органа. Утверждается, что именно к подразделению под номером 29155 относятся Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев, якобы причастные к отравлению Скрипалей. Кроме того, газета пишет, что представители отдела участвовали в кампании по дестабилизации в Молдове, отравлении торговца оружием в Болгарии, и неудавшемся госперевороте в Черногории.