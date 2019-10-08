Западные спецслужбы нашли российское спецподразделение, цель которого – дестабилизировать обстановку в Европе

Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times. По информации источников издания, элитный отдел находится в ведении Генштаба Вооруженных сил, однако о нем не известно даже некоторым сотрудникам командующего органа. Утверждается, что именно к подразделению под номером 29155 относятся Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев, якобы причастные к отравлению Скрипалей. Кроме того, газета пишет, что представители отдела участвовали в кампании по дестабилизации в Молдове, отравлении торговца оружием в Болгарии, и неудавшемся госперевороте в Черногории.
2019-10-08T22:59:00+03:00
2019-10-08T23:01:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 08 октября 2019
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