Виновника дорожной аварии в немецком Лимбурге арестовали по подозрению в попытке убийства

Об этом сообщает прокуратура. Накануне гражданин Сирии угнал грузовик и направил его в поток легковых автомобилей. В результате ДТП 8 человек пострадали. Журнал Der Spiegel пишет, что подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако не числился в списках экстремистов и не был связан с исламистами. Мотивы его поступка до сих пор не установлены. Уточняется, что сириец прибыл в Германию 4 года назад, но разрешение на пребывание на территории ФРГ у него истекло на прошлой неделе.