Иск продюсера Бари Алибасова к производителю чистящего средства «Крот» был отклонен

Как сообщает ТАСС, ответчикам удалось доказать, что товар соответствует всем требованиям качества и безопасности. Алибасов требовал взыскать 100 миллионов рублей после того, как случайно выпил химикаты, которые принял за йогурт. У продюсера были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Как отмечает агентство, решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Мосгорсуде.
2019-10-08T22:31:00+03:00
2019-10-08T22:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 08 октября 2019
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