Иск продюсера Бари Алибасова к производителю чистящего средства «Крот» был отклонен

Как сообщает ТАСС, ответчикам удалось доказать, что товар соответствует всем требованиям качества и безопасности. Алибасов требовал взыскать 100 миллионов рублей после того, как случайно выпил химикаты, которые принял за йогурт. У продюсера были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Как отмечает агентство, решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Мосгорсуде.