В прибывшем в Москву из Берлина поезде, как уверяют в МЧС, не нашли радиоактивной угрозы пассажирам

Ранее поступали противоречивые сведения о резком превышении радиационного фона в одном из вагонов.

На Белорусском вокзале, куда прибыл состав из Германии, работали специалисты из лабораторий МЧС и «Радон»: они провели замеры в вагоне поезда, сообщили в спецслужбе столичного управления ведомства. Там говорят, что угрозы здоровью пассажиров не было. При этом был ли радиационный фон превышен в одном из вагонов поезда ранее, не уточняется. Источник «Интерфакса», в свою очередь, ранее говорил, что многократное превышение фона в составе было зафиксировано на границе Польши и Белоруссии. Как утверждалось, такие показатели наблюдались в купе и туалете одного из вагонов. По данным собеседника агентства, предположительно следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который лечится от онкологического заболевания. Телеграм-канал Baza, в свою очередь, утверждает, что радиоактивное заражение все же было обнаружено, а специалисты МЧС и РЖД изучали вагон без средств защиты. При этом канал отмечает, что изначально пассажиров в нем не было.

В зарубежных странах, через которые транзитом проходил поезд Берлин – Москва, информацию о заражении одного из вагонов пока никак не комментировали.