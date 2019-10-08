В Госдуму внесен законопроект о блокировке пользователей мессенджеров, распространяющих запрещенную информацию

В разговоре с РИА Новости один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас высказал мнение, что целесообразней блокировать аккаунт человека, а не отдельное сообщение, которое он написал. Согласно проекту, ограничения должны коснуться и пользователей электронной почты.

Интернет-эксперт Антон Меркуров в интервью «Эху Москвы» предположил, что закон в случае его принятия не будет работать.

«Этот закон будет исполняться ровно так же, как это осуществлялось ранее – то бишь никак. Госдума никак не влияет на то, что происходит в интернете. Принятые ею законы не исполняются и никак не могут быть исполнены», — отметил эксперт.

Предполагается, что за неисполнение закона руководству сервисов будет грозить штраф до 1 миллиона рублей.