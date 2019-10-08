Суд признал незаконной платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах

Как сообщает «Интерфакс», прокуратура, которая подала иск, настаивала на том, что в соответствии с правилами перевозчик должен обеспечить, в том числе, регистрацию пассажиров и оформление их багажа.

«Победа» начала взимать плату в октябре прошлого года. Компания объяснила эти меры стремлением не повышать стоимость билетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. Представители «Победы» отмечали, что пытались стимулировать пассажиров регистрироваться бесплатно онлайн. Перевозчик собирается оспорить решение Мосгорсуда.