Индекс доступности жилья в России достиг исторического максимума за всю историю подсчета этого показателя

Об этом говорится в аналитических материалах Центробанка. Из них следует, что в июле индекс превышал 35 квадратных метров. Это та площадь, которую россияне могут взять в ипотеку и при этом тратить на выплату кредита половину заработной платы. Показатель зависит не только от уровня дохода и стоимости квартир, но также учитывает процентную ставку и срок ипотеки.

При этом «КоммерсантЪ» напоминает, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве, по оценкам риэлторов, превысила 9,5 миллионов рублей. Два года назад точно такая же недвижимость стоила на 10% меньше.