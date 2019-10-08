Правозащитник Мельников не знает, почему он не попал в новый состав ОНК Москвы

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников не знает, почему он не попал в новый состав ОНК, который начнет действовать с 20 октября. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не знаю причин. Формирование комиссии – достаточно закрытая процедура. Хотя были рекомендации и от уполномоченного по правам предпринимателей, и уполномоченного по правам человека в РФ, и от Общественной палаты Москвы», — отметил И.Мельников.

Вместе с тем правозащитник заверил, что продолжит помогать коллегам в качестве члена межведомственной рабочей группы при уполномоченном по правам человека и других комиссий, в которые он входит в качестве эксперта.