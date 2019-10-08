В Москве проверяют поезд из Берлина, в котором обнаружен повышенный уровень радиации

На Белорусском вокзале работают специалисты по радиационному контролю, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Как стало известно ранее, превышение было зафиксировано в купе и туалете одного из вагонов. По одной из версий, это могло произойти из-за того, что в поезде ехал пассажир, проходивший лечение от онкологического заболевания. Собеседник агентства отметил, что подобное уже случалось.