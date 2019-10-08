Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому

Это произошло после того, как получивший 2,5 года колонии мужчина, отказался от признательных показаний в суде. На отмене приговора настаивала прокуратура. Дело Ребровского отправлено на новое рассмотрение. Сам он находится под подпиской о невыезде.

В деле «Нового величия» десять фигурантов. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества с целью свержения российской власти. Адвокаты ранее допускали, что после отмены приговора, дело Ребровского могут объединить с общим, а значит, его рассмотрение начнется заново.