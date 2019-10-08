Комиссия Совфеда обратится с запросом в СК по вопросу о вмешательстве Google и Facebook в российские выборы

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обратиться с запросом в Следственный комитет, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook для предупреждения нарушения избирательного законодательства России. Как рассказал сенатор, глава комиссии Андрей Климов, во время выборов были замечены нарушения со стороны этих компаний. Климов также отметил, что готовность интернет-компании к диалогу не означает, что «они не должны получить наказание за попытки вмешательства в дела РФ».