Возобновление полетов лайнеров «Боинг 737 МАХ» может быть отложено из-за разногласий среди регуляторов

Европейское авиационное агентство сообщило Федеральному управлению гражданской авиации США, что не удовлетворено уровнем безопасности новых бортовых систем, разработанных американской компанией. Кроме того, агентство хочет протестировать дополнительные сценарии, которые могут возникнуть в воздухе.

Эксплуатация лайнеров 737 МАХ была приостановлена после двух случаев крушения в Индонезии и Эфиопии. В компании «Боинг» признали, что перед падением в обоих случаях на борту возникли неполадки с электронной системой помощи пилотам.