Очередной законопроект обяжет пользователей e-mail-сервисов идентифицироваться по номеру телефона – сенатор

Очередной законопроект о блокировке за распространение запрещенной информации обяжет пользователей e-mail-сервисов проходить идентификацию по номеру телефона. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов инициативы, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

«Главная проблема сегодня – это анонимность киберпространства. Этим пользуются злоумышленники. Пришло время идентифицировать пользователей почтовых сервисов», — сказал он.

По словам А.Башкина, законопроект предусматривает авторизацию посредством ввода номера мобильного телефона. «Это облегчит поиск преступников, которые используют почтовые сервисы, чтобы отправлять ложные сообщения», — уточнил сенатор.

В частности, с точки зрения А.Башкина, такие меры помогут бороться с так называемым фишингом. «Часто происходят ситуации, когда приходит информация, что человек выиграл огромную сумму денег, для получения которых нужно что-то сделать. В итоге неопытный пользователь теряет средства, а найти преступника и возместить ущерб сейчас невозможно», — пояснил сенатор.

Также, по словам А.Башкина, из законодательства исключат положения, которые противоречат Конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность. «Если надзорные органы получают от внешних источников информацию, что посредством мессенджеров или почтовых служб распространяется запрещенная информация, у них есть возможность в срочном внесудебном порядке заблокировать этого пользователя. Сам оператор не будет знать содержание письма. Его будет знать только получатель или адресат», — отметил сенатор.

В то же время, по его словам, будут скорректированы положения закона об ограничениях переписки: как показывает практика, целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения.