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20:01, 08 октября 2019

Российское издательство внесло в роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла существенные правки без ведома автора

Российское издательство, выпустившее книгу «Благоволительницы» Джонатана Литтелла в 2011 году, без ведома автора внесло в роман существенные правки. О них писатель узнал лишь спустя несколько лет.

«Благоволительницы» — это роман о Второй мировой войне и Восточном фронте, написанный от лица офицера СС. В русском переводе его выпустило издательство Ad Marginem. Из книги при этом было изъято около 600 фрагментов – где-то это было одно предложение, где-то — целые абзацы, например, рефлексии героя на тему секса, пола, природы мужского и женского. В сумме было вырезано почти 20 страниц текста. Об этом автор романа Джонатан Литтелл рассказал в интервью изданию «Горький». По его словам, он сам узнал об этом благодаря латышкому переводчику в 2016 году – спустя 5 лет после выхода книги в России. Глава издательства Александр Иванов поначалу отрицал правки, признал их только когда ему выслали сводную таблицу. После этого Иванов, по словам Литтелла, дал понять писателю, что ему не стоит жаловаться, потому что перевод с купюрами был настолько хорош, что книга стала в России известной. В издательстве правки считают не цензурой, а улучшением. Сам же Литтелл отметил, что перевод на русский его книги был для автора исключительно важен, и ему обидно за людей, которые читали порезанную версию в течение десяти лет.

В этом году выходит переиздание «Благоволительниц». В текст романа вернули вырезанные фрагменты



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