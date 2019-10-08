ЕСПЧ присудил более 400 тысяч евро родственникам пяти человек, пропавших в Чечне

Как пишет в Фейсбуке юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова, речь идет о жителях Северного Кавказа, исчезнувших в период с 2007 по 2011 годы. Согласно материалам дела, их родственники считают, что они пропали после незаконного задержания чеченскими силовиками в ходе спецоперации. ЕСПЧ признал российские власти виновными в случившемся.

Ранее Европейский суд по правам человека присудил более полутора миллионов евро компенсации родственникам людей, пропавших во время спецопераций российских военных в нулевых годах.