Многократное превышение фона в одном из купе и туалете было обнаружено еще когда состав находился за границей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в эколого-технологических службах. Он предположил, что следы радиации мог оставить один из пассажиров, который проходит лечение от онкологического заболевания. Поезд должен был прибыть на вокзал полчаса назад.
2019-10-08T20:01:00+03:00
2019-10-08T20:06:09+03:00
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20:01, 08 октября 2019
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