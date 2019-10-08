Многократное превышение фона в одном из купе и туалете было обнаружено еще когда состав находился за границей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в эколого-технологических службах. Он предположил, что следы радиации мог оставить один из пассажиров, который проходит лечение от онкологического заболевания. Поезд должен был прибыть на вокзал полчаса назад.